Herido un hombre en un accidente en la A-12, en Santo Domingo
La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro
La Rioja
Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:22
Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico, a las 02.19 horas de la madrugada, al salida de vía de su turismo en la intersección de la A-12 con la LR-111, en Santo Domingo de la Calzada.
Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al Hospital San Pedro.
Ciclista herida
Por otra parte, este sábado a las 21.13, una mujer fue evacuada al servicio de Urgencias de la clínica Los Manzanos tras sufrir un accidente por la colisión de un vehículo y una ciclista en la Gran Vía logroñesa.
