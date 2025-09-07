Herido un hombre en un accidente en la A-12, en Santo Domingo La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:22

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico, a las 02.19 horas de la madrugada, al salida de vía de su turismo en la intersección de la A-12 con la LR-111, en Santo Domingo de la Calzada.

Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al Hospital San Pedro.

Ciclista herida

Por otra parte, este sábado a las 21.13, una mujer fue evacuada al servicio de Urgencias de la clínica Los Manzanos tras sufrir un accidente por la colisión de un vehículo y una ciclista en la Gran Vía logroñesa.