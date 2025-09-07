LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un hombre en un accidente en la A-12, en Santo Domingo

La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:22

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico, a las 02.19 horas de la madrugada, al salida de vía de su turismo en la intersección de la A-12 con la LR-111, en Santo Domingo de la Calzada.

Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al Hospital San Pedro.

Ciclista herida

Por otra parte, este sábado a las 21.13, una mujer fue evacuada al servicio de Urgencias de la clínica Los Manzanos tras sufrir un accidente por la colisión de un vehículo y una ciclista en la Gran Vía logroñesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  2. 2

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  3. 3 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herido un hombre en un accidente en la A-12, en Santo Domingo

Herido un hombre en un accidente en la A-12, en Santo Domingo