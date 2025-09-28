Herido un ciclista al sufrir una caída en la N-111 en Castañares de las Cuevas El deportista, de 57 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro

La Rioja Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:07

Un ciclista de 57 años ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño después de sufrir una caída en la mañana de este domingo cuando transitaba por la carretera N-111, a la altura del términos municipal de Castañares de las Cuevas.

Según ha informado el SOS Rioja, un particular ha avisado a las 09.51 horas del accidente, ocurrido en el punto kilométrico 304 de la citada N-111. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). Asimismo, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras Villar.