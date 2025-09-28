LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada del servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. J. Rodríguez

Herido un ciclista al sufrir una caída en la N-111 en Castañares de las Cuevas

El deportista, de 57 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro

La Rioja

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:07

Un ciclista de 57 años ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño después de sufrir una caída en la mañana de este domingo cuando transitaba por la carretera N-111, a la altura del términos municipal de Castañares de las Cuevas.

Según ha informado el SOS Rioja, un particular ha avisado a las 09.51 horas del accidente, ocurrido en el punto kilométrico 304 de la citada N-111. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). Asimismo, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras Villar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  4. 4 Aquí huele como que han asado
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    Satorre, la nueva vida de un bar de siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herido un ciclista al sufrir una caída en la N-111 en Castañares de las Cuevas

Herido un ciclista al sufrir una caída en la N-111 en Castañares de las Cuevas