Heridas dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Navarrete Las víctimas han sido trasladadas al Hospital San Pedro

La Rioja Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:02

Dos personas han resultado heridas tras sufrir un accidente de tráfico, a las 08.25 horas de este viernes, por salida de vía en el punto kilométrico 121, de la AP-68 en Navarrete, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el centro de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado a las víctimas del accidente al Hospital San Pedro de Logroño .