LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. L. R.

Heridas dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Navarrete

Las víctimas han sido trasladadas al Hospital San Pedro

La Rioja

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:02

Dos personas han resultado heridas tras sufrir un accidente de tráfico, a las 08.25 horas de este viernes, por salida de vía en el punto kilométrico 121, de la AP-68 en Navarrete, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el centro de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado a las víctimas del accidente al Hospital San Pedro de Logroño .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  3. 3 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  4. 4 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  5. 5 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  6. 6

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  7. 7 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  8. 8

    «Hasta pronto, baloncesto»
  9. 9

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  10. 10 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Heridas dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Navarrete

Heridas dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Navarrete