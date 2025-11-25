Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray La mujer fue trasladada al centro de salud de la localidad

La Rioja Martes, 25 de noviembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

Una mujer de 35 años resultó herida, minutos después de la medianoche del lunes, tras atropellar a una vaca que estaba en la calzada, en el kilómetro 4 de la carretera LR-415, en Ezcaray.

El centro coordinador avisó a la Guardia Civil y se movilizó a los Bomberos del CEIS y a los recursos sanitarios de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello al animal, la mujer fue trasladada al centro de salud de la localidad.