Carretera N-232, en Aldeanueva. Google Maps

Nuevo accidente en la N-232: herida una mujer de 78 años tras una colisión por alcance en Aldeanueva

En el accidente, producido sobre las 11.15 horas, se han visto implicados un turismo y un camión

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:40

Nuevo accidente en la N-232. Una mujer de 78 años ha tenido que ser evacuada en la mañana de este jueves tras producirse una colisión por alcance entre un coche y un camión en el kilómetro 350 de la citada vía, que corresponde la término municipal de Aldeanueva de Ebro.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, producido sobre las 11.15 horas. Hasta el lugar de los hechos han acudido recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y la empresa de mantenimiento de carreteras.

