Justo Rodríguez

Herida una joven de 19 años tras una colisión por alcance entre dos turismos en Logroño

El suceso se ha producido en el kilómetro 8 de la carretera LO-20

La Rioja

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:36

Una joven de 19 años ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras producirse una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 8 de la carretera LO-20 de Logroño.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, hasta el que se han trasladado Bomberos de Logroño, la empresa de mantenimiento y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado a la Policía Local.

