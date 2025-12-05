LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

J.R.

Herida una joven de 18 años tras sufrir un atropello en Logroño

Tras el accidente, producido en la plaza Joaquín Elizalde, la mujer tuvo que ser evacuada al Hospital San Pedro de la capital riojana

La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:07

Comenta

Una joven de 18 años ha tenido que ser trasladada en la noche de este jueves al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello a la altura del número 2 de la plaza Joaquín Elizalde de la capital riojana.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este suceso, producido sobre las 22.10 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se alertó del accidente a la Policía Local.

