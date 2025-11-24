LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Herida una joven de 18 años en un accidente de patinete

La mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:29

Una mujer, de 18 años y vecina de Logroño, ha resultado herida este lunes en un accidente por colisión entre un coche y un patinete en la confluencia de las calles Río Lomo y Tudela, de Logroño.

Tras el aviso a SOS Rioja, que se ha producido a las 13.16 horas, se ha movilizado a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a la Policía Local.

A consecuencia del siniestro, la afectada ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

