Herida una joven de 18 años en un accidente de patinete La mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:29

Una mujer, de 18 años y vecina de Logroño, ha resultado herida este lunes en un accidente por colisión entre un coche y un patinete en la confluencia de las calles Río Lomo y Tudela, de Logroño.

Tras el aviso a SOS Rioja, que se ha producido a las 13.16 horas, se ha movilizado a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a la Policía Local.

A consecuencia del siniestro, la afectada ha sido trasladada al Hospital San Pedro.