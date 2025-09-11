Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia

La Rioja Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Una furgoneta ha atropellado a dos personas, una mujer de 70 años y un hombre de 71, a la altura del número 4 de la calle General Urrutia de Logroño.

Tras el aviso al 112, el centro coordinador de Emergencias ha informado a la Policía Local y ha movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado a las dos víctimas al Hospital San Pedro.

Temas

Hospital San Pedro