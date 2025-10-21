Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo

Un joven de Burgos de 27 años falleció este domingo a causa de un traumatismo sufrido en la cabeza al caerse por las escaleras de una vivienda de Cornago.

Según explican vecinos de la localidad, el fatídico accidente ocurrió la madrugada del domingo en la casa de una familia del pueblo en la que estaba alojado junto a un amigo con el que había ido a pasar el fin de semana con motivo de las Jornadas de Artesanía Medieval. Los dos eran profesores y habían coincidido en algún centro educativo como Comuneros de Castilla donde hoy le rendirán homenaje, aunque la víctima ya no trabajaba en este colegio.

En un principio, el herido fue trasladado al Hospital de Calahorra. Desde allí, vista la gravedad de su situación, fue trasladado al hospital de Pamplona donde falleció el domingo por la tarde.

Al no ser un vecino de la localidad y haber ocurrido de madrugada, el suceso no tuvo trascendencia entre la población hasta la tarde del domingo, cuanto estaban a punto de finalizar las jornadas de Cornago. Fue entonces cuando lo ocurrido comenzó a comentarse entre la población que ha lamentado este hecho dramático en unos días de diversión y alegría, empañados por este fallecimiento.

El alcalde de Cornago, Eugenio Cano, se ha puesto a disposición de la familia cornaguesa para ayudar en lo que pueda hacer el Ayuntamiento y ha mostrado su consternación y la del pueblo por lo sucedido.