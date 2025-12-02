LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Evacuan a dos personas al hospital afectadas por inhalación de polvo de extintor tras un incendio en un local de Logroño

Los bomberos han retirado los puntos calientes y han ventilado tanto el local como otro establecimiento y escaleras de la vivienda contigua, que se habían visto afectadas por el humo

La Rioja

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:09

Dos personas han tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro al resultar afectadas por inhalación de polvo de extintor tras intentar sofocar un incendio en la cocina de un local de la calle Saturnino Ulargui, número 9, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11.50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Nacional y Policía Local. Se han movilizado los Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, según informa Europa Press.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que han retirado los puntos calientes y han ventilado tanto el local como otro establecimiento y escaleras de la vivienda contigua, que se habían visto afectadas por el humo.

