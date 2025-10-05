En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño El hombre, de 40 años, se encuentra en la UCI tras ser trasladado al hospital San Pedro después del suceso

El hombre que fue atropellado a última hora de la tarde de este sábado en la circunvalación de Logroño se encuentra en estado muy grave, según han informado este domingo desde el Gobierno de La Rioja a este medio. Tras ser trasladado en ambulancia desde el lugar donde se produjo el suceso al San Pedro, el varón, de 40 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario de la capital riojana.

Los hechos ocurrieron junto a la pasarela situada en el entorno del campo de fútbol de Las Gaunas y el Palacio de los Deportes. Según testigos presenciales, el peatón intentó cruzar por una zona peligrosa en la que los vehículos han de circular a un máximo de 80 kilómetros por hora y en la que no hay ningún paso de cebra ni señalización alguna para tal fin. Al intentar traspasar los carriles de la LO-20 en dirección Burgos se produjo el atropello.

Hasta el lugar se acercaron tanto efectivos sanitarios como policiales y el herido fue atendido en un primer momento en el mismo lugar del suceso y posteriormente fue trasladado en ambulancia.