LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía en el lugar en el que se produjo el atropello, este sábado.

En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño

El hombre, de 40 años, se encuentra en la UCI tras ser trasladado al hospital San Pedro después del suceso

La Rioja

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:33

Comenta

El hombre que fue atropellado a última hora de la tarde de este sábado en la circunvalación de Logroño se encuentra en estado muy grave, según han informado este domingo desde el Gobierno de La Rioja a este medio. Tras ser trasladado en ambulancia desde el lugar donde se produjo el suceso al San Pedro, el varón, de 40 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario de la capital riojana.

Los hechos ocurrieron junto a la pasarela situada en el entorno del campo de fútbol de Las Gaunas y el Palacio de los Deportes. Según testigos presenciales, el peatón intentó cruzar por una zona peligrosa en la que los vehículos han de circular a un máximo de 80 kilómetros por hora y en la que no hay ningún paso de cebra ni señalización alguna para tal fin. Al intentar traspasar los carriles de la LO-20 en dirección Burgos se produjo el atropello.

Hasta el lugar se acercaron tanto efectivos sanitarios como policiales y el herido fue atendido en un primer momento en el mismo lugar del suceso y posteriormente fue trasladado en ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  4. 4

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  5. 5

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  8. 8

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  9. 9 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos
  10. 10 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño

En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño