Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde El suceso, ocurrido sobre las 10.30 horas, ha provocado el corte total de la vía

La Rioja Viernes, 22 de agosto 2025, 11:57 | Actualizado 12:26h.

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este viernes tras producirse una colisión frontolateral entre una furgoneta y un camión en el punto kilométrico 68 de la N-113, en el término de La Rioja, a unos diez kilómetros de Valverde, en la carretera Pamplona–Soria.

El suceso, ocurrido sobre las 10.30 horas, ha obligado a cortar la vía por un obstáculo fijo en la carretera, afección que sigue vigente, según la DGT. Los agentes están reorganizando el tráfico por rutas alternativas, lo que ha obligado a los conductores que transitan por esta zona a dar la vuelta.

Hasta el lugar de los hechos, situado muy cerca del Mojón de los Tres Reyes, han acudido bomberos, agentes de Tráfico de la Guardia Civil y sanitarios del SOS Rioja. El conductor de la furgoneta ha tenido que ser excarcelado y el del camión, trasladado a un centro hospitalario.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.