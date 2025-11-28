Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado Los Bomberos de Logroño han sofocado el fuego de uno de los turismos y las dos víctimas han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño

Diego Marín A. Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:35 | Actualizado 19:49h.

Un accidente entre dos vehículos en la carretera N-111, a la salida de Logroño y en dirección Soria, ha provocado este viernes por la tarde dos heridos y el incendio de uno de los coches implicados. Los Bomberos de Logroño han acudido al lugar del suceso minutos antes de las 18.00 horas para sofocar las llamas del turismo que ha resultado quemado.

Según ha informado el Gobierno de La Rioja a este periódico, los heridos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño, sin que trascendiera su estado de salud. El choque ha causado una importante retención en la circunvalación de Logroño, ya en el término municipal de Lardero, a la altura del cruce con la AP-68.

Aunque en un primer momento acudieron patrullas de la Policía Local de Logroño, además de Bomberos, finalmente se hizo cargo de la situación la Guardia Civil.