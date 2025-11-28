LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero sofoca las llamas de uno de los turismos. Ayto. de Logroño

Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado

Los Bomberos de Logroño han sofocado el fuego de uno de los turismos y las dos víctimas han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Un accidente entre dos vehículos en la carretera N-111, a la salida de Logroño y en dirección Soria, ha provocado este viernes por la tarde dos heridos y el incendio de uno de los coches implicados. Los Bomberos de Logroño han acudido al lugar del suceso minutos antes de las 18.00 horas para sofocar las llamas del turismo que ha resultado quemado.

Según ha informado el Gobierno de La Rioja a este periódico, los heridos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño, sin que trascendiera su estado de salud. El choque ha causado una importante retención en la circunvalación de Logroño, ya en el término municipal de Lardero, a la altura del cruce con la AP-68.

Aunque en un primer momento acudieron patrullas de la Policía Local de Logroño, además de Bomberos, finalmente se hizo cargo de la situación la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  4. 4 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  5. 5 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  8. 8

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  9. 9

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado

Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado