Policía Foral

Dos detenidos en Peralta por coacciones y estafa a empresas riojanas

Al menos diez compañías de La Rioja sufrieron el mismo intento de extorsión

La Rioja

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:46

Agentes de la Policía Foral han detenido a dos varones en Peralta, padre e hijo de 61 y 31 años respectivamente, por un delito de extorsión y amenazas a varias empresas de Navarra y de La Rioja.

Los agentes sabían de la presencia de un grupo u organización criminal en la Ribera Navarra que pudiera estar extorsionando a diferentes empresas y talleres.

El modus operandi coincidía en todas sus actuaciones, las personas detenidas se personaban en las diferentes empresas y en un primer contacto con trabajadores o responsables de las mismas, ofrecían un servicio de afilado a base de un revestimiento o baño de titanio de las diversas herramientas de corte que pudieran utilizar, brocas, sierras, fresas etc. a un precio inferior al del mercado o incluso una primera prueba gratuita.

Realizados los supuestos afilados y en la devolución del material padre e hijo solicitaban por su trabajo cantidades no acordadas y desorbitadas, que podían rondar entre los 500€ y 5.000€ y que, ante la negativa de alguno de los propietarios, los detenidos en una actitud agresiva amenazarían con represalias y daños físicos en sus personas, así como a familiares.

Se ha constatado que al menos diez empresas de La Rioja (Rincón de Soto y Calahorra) sufrieron el mismo intento de extorsión, llegando a consumarlo en cuatro empresas de Navarra, de las 6 empresas amenazadas.

