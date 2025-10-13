Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
Durante el altercado, ambos han hecho uso de un arma blanca, resultando herido uno de ellos, aunque su vida no corre peligro
L. R.
Lunes, 13 de octubre 2025, 16:38
Poco antes de las tres de la tarde de este lunes se ha producido una discusión entre dos hombres de unos cuarenta años en Logroño. Durante el altercado, ambos han hecho uso de un arma blanca, resultando herido uno de ellos, aunque su vida no corre peligro.
La rápida intervención de la Policía Nacional ha permitido la inmediata detención de los dos implicados. Los hechos continúan bajo investigación, por lo que por el momento no se ha facilitado más información.