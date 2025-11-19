Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño El valor de los bienes sustraídos alcanza los 7.275 euros, sin contar los daños que causaron

Casi una semana después de la oleada de robos registrada en varios trasteros de una urbanización del barrio logroñés de El Campillo, la Policía Nacional ha detenido a dos menores como presuntos autores de los hechos. Según la investigación, los jóvenes forzaron las puertas de varios cuartos con el objetivo de llevarse patinetes eléctricos y bicicletas, algunas de ellas valoradas individualmente en más de 5.000 euros. En total, el material sustraído alcanza los 7.275 euros.

Los propietarios de los trasteros, situados en un edificio de la calle Segundo Arce, denunciaron los daños en las puertas de acceso y la desaparición de sus pertenencias. Las sustracciones se habrían producido entre la tarde del 11 de noviembre y la madrugada del día 12.

Hasta el inmueble se desplazaron especialistas de Policía Científica para analizar la zona y recoger indicios que pudieran aportar pistas sobre los responsables. A partir de la información facilitada por los afectados y de las pesquisas posteriores, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos jóvenes.

Durante el proceso se recuperó una de las bicicletas robadas, ya devuelta a su propietario. La investigación sigue abierta para intentar recuperar el resto del material.

Los dos menores fueron puestos a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía como presuntos autores de un delito de robo con fuerza continuado. Además, se les relaciona con otros hurtos de patinetes eléctricos y bicicletas ocurridos en fechas anteriores.