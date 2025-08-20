Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos El arrestado, de 24 años, llevaba también en su coche drogas y armas

Un hombre de 24 años, natural de Rumania y vecino de Ausejo, ha sido detenido por la Guardia Civil al encontrarle en su vehículo, durante un control, 860 euros en billetes falsos así como tres dosis de speed, un arma blanca, utensilios para el consumo de drogas y dos teléfonos móviles.

Dentro de un control establecido en la rotonda conocida como 'Fuente Trece Caños', en el término de Calahorra, los agentes interceptaron un turismo marca Kia. Al identificar al conductor, comprobaron que contaba con un historial policial por delitos contra la salud pública, así como por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia de drogas. De forma voluntaria, entregó a la patrulla tres dosis de speed que portaba consigo.

Después, en la inspección del vehículo y sus pertenencias, los guardias localizaron una navaja, útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, dos teléfonos móviles y una cartera que contenía 1.080 euros, distribuidos en 16 billetes de 50 euros y 14 billetes de 20 euros. El conductor manifestó que el dinero procedía de la venta de un ciclomotor.

El análisis efectuado a los billetes permitió comprobar que 860 euros eran falsos: concretamente, 12 billetes de 50 euros y 13 billetes de 20 euros. Este hallazgo motivó su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

El Código Penal establece que, para quien transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad, la pena de prisión será de ocho a doce años, además de una multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda, es decir, hasta diez veces el valor falsificado.