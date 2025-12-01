Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda La Guardia Civil persigue durante 6 kilómetros por la N-111 a un conductor, español de 34 años residente en Lardero, que eludió un dispositivo de seguridad

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de 34 años tras huir de un control de tráfico en la carretera N-111, en Albelda de Iregua. La actuación se produjo a las 4.10 horas de este domingo 30 de noviembre cuando agentes de los cuarteles de Navarrete y Agoncillo desarrollaban un control en el cruce de la N-111 con la LR-256. Entonces, el conductor de un turismo marca BMW, eludió el control y emprendió la huida para evitar su interceptación e identificación.​ De inmediato los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo y el conductor hizo caso omiso de las señales acústicas y luminosas, desobedeciendo reiteradamente las órdenes de alto durante un recorrido de aproximadamente 6 kilómetros, hasta que fue finalmente interceptado, ya en Lardero.

Durante su identificación. Al hombre, de nacionalidad española y vecino de Lardero, se le intervinieron una dosis de 'speed' y dio positivo en THC en la prueba de consumo de sustancias estupefacientes. Por tanto, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, además de un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad.

Al arrestado le constan antecedentes por delitos contra la seguridad vial y pesaba sobre él una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un Juzgado de Logroño.​ También tenía la ITV del vehículo caducada y uno de los faros fundido, por lo que los agentes tramitaron las correspondientes actas-denuncia a la Ley de Seguridad Vial y a la Ley Orgánica 4/2015.​

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras que las infracciones administrativas se han remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y a la Delegación del Gobierno en La Rioja.