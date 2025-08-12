Detenido en Lardero al ser sorprendido con speed, hachís y éxtasis en su coche El arrestado, vecino de Alberite, acumula un amplio historial delictivo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Alberite, de 44 años y con un amplio historial delicitivo, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de droga. El arrestado se llevó a cabo en el transcurso de un control situado en la avenida de Madrid, de Lardero.

Un turismo de la marca Citroën levantó las sospechas de los agentes debido al comportamiento atípico y nervioso de su conductor. Durante su identificación, los guardias constataron su historial delictivo, por lo que procedieron al registro del vehículo. En el asiento del conductor encontraron un porro, y en su riñonera, cuatro dosis de speed y dos piedras de hachís. Además, debajo del asiento se encontró una mochila que contenía una balanza de precisión y 90 gramos de speed. Por ello, fue detenido.

Posteriormente, el Grupo de Apoyo de Logroño llevó a cabo la entrada y registro voluntario en la vivienda del detenido, donde se incautaron otros 97 gramos de hachís y 17 pastillas de éxtasis.