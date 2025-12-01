Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño La Policía Nacional ha precintado este establecimiento, donde su propietaria empleaba procedimientos no aprobados por las autoridades sanitarias

La Rioja Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:19 | Actualizado 10:30h.

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a la propietaria de un centro de estética de Logroño que realizaba tratamientos sin la correspondiente titulación en medicina y colegiación -e incluso sin la supervisión de un médico- y administraba sustancias no permitidas por las autoridades sanitarias internacionales por su riesgo para la salud.

El arresto se produjo tras una denuncia interpuesta por el Colegio de Médicos de La Rioja en la que se dio cuenta de las prácticas que se realizaban en este negocio. Tras este requerimiento, se inició una investigación por parte de la Policía Nacional para comprobar los hechos denunciados y presentar todos los indicios a la autoridad judicial.

Ya el pasado jueves, se arrestó a la presunta autora de los hechos y se procedió a registrar el establecimiento, situado en una céntrica calle de la capital riojana. En él se localizaron y se incautaron dispositivos que infiltran ácido hilaurónico, como el «hyaluron pen», para aumentar el volumen de los labios mediante la inyección por alta presión de rellenos dérmicos, cuando este procedimiento no está aprobado por las autoridades sanitarias por sus riesgos para la salud.

También se incautaron diversos viales de «exosomas» para su inyección, sin que exista ningún medicamento autorizado para su uso médico estético que incluya en su composición esta sustancia, ya que no está autorizada su microinyección. Los agentes también procedieron a registrar todos los dispositivos informáticos para realizar un análisis forense de los mismos.

La titular del centro no solo realizaba tratamientos con estas sustancias que generan un riesgo para la salud sin contar con lo titulación y colegiación adecuada, sino que además tanto en su página web como en sus redes sociales publicitaba y organizaba cursos de formación para enseñar a terceras personas a desarrollarlos con estas mismas sustancias.

A la presunta autora de los hechos, de unos treinta años de edad, se le atribuye un delito de intrusismo por ejercer la labor médica sin la titulación requerida para ello y colegiación, además un delito contra la salud pública por administrar medicamentos no autorizados.