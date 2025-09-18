LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil arresta al morador de la vivienda.
La Guardia Civil arresta al morador de la vivienda. Guardia Civil

Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana

La Guardia Civil detuvo al presunto traficante y a un comprador que acababa de adquirir hachís | En el registro se intervinieron 3 kilos y 82 gramos de hachís, además de todos los útiles necesarios para su distribución al menudeo

La Rioja

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:54

La Guardia Civil en La Rioja ha desmantelado un punto de venta de hachís ubicado en el interior de una vivienda de Villamediana de Iregua. Por estos hechos, ha sido detenido el morador de la vivienda, un varón de 49 años, de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido había convertido su domicilio «en un auténtico centro de distribución de droga perfectamente camuflado bajo una apariencia de normalidad», explica la Benemérita. Desde allí organizaba y gestionaba encargos de hachís «que entregaba bajo demanda, manteniendo una actividad de narcomenudeo discreta pero constante». Los pedidos «superaban con creces el simple trapicheo al por menor», alcanzando cantidades que revelaban un nivel de distribución de mayor entidad.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

La actuación se inició tras conocerse la posible existencia de un inmueble utilizado para el menudeo de sustancias estupefacientes en una de las calles de la localidad.

A partir de ese momento, los agentes pusieron en marcha un operativo específico y establecieron discretos dispositivos de vigilancia, que permitieron verificar y confirmar la actividad ilícita desarrollada en el lugar, al que acudían diariamente consumidores procedentes de Logroño y de otras localidades cercanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  9. 9

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana