Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana La Guardia Civil detuvo al presunto traficante y a un comprador que acababa de adquirir hachís | En el registro se intervinieron 3 kilos y 82 gramos de hachís, además de todos los útiles necesarios para su distribución al menudeo

La Rioja Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:57h.

La Guardia Civil en La Rioja ha desmantelado un punto de venta de hachís ubicado en el interior de una vivienda de Villamediana de Iregua. Por estos hechos, ha sido detenido el morador de la vivienda, un varón de 49 años, de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido había convertido su domicilio «en un auténtico centro de distribución de droga perfectamente camuflado bajo una apariencia de normalidad», explica la Benemérita. Desde allí organizaba y gestionaba encargos de hachís «que entregaba bajo demanda, manteniendo una actividad de narcomenudeo discreta pero constante». Los pedidos «superaban con creces el simple trapicheo al por menor», alcanzando cantidades que revelaban un nivel de distribución de mayor entidad.

La actuación se inició tras conocerse la posible existencia de un inmueble utilizado para el menudeo de sustancias estupefacientes en una de las calles de la localidad.

A partir de ese momento, los agentes pusieron en marcha un operativo específico y establecieron discretos dispositivos de vigilancia, que permitieron verificar y confirmar la actividad ilícita desarrollada en el lugar, al que acudían diariamente consumidores procedentes de Logroño y de otras localidades cercanas.