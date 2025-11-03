Desmantelada una banda vizcaína que estafó a empresas de Quel y Calahorra La Guardia Civil de Vizcaya ha detenido a diez personas que defraudaron más de 300.000 euros en compras de distintos artículos que no pagaban

La Rioja Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:51

Compraban casi de todo, pero luego no pagaban. Desde aceite a patinetes eléctricos pasando por embutidos, banderillas y hasta perros. Pero sus actuaciones han llegado a su fin tras la investigación de la Guardia Civil de Vizcaya, que ha logrado detener a diez personas (además de investigar a otras seis) por una estafa que supera los 300.000 euros. En total, son 39 hechos delictivos cometidos desde abril de 2024 en 18 provincias. La Rioja no se libró de la avaricia de esta organización criminal. Tres estafas lograron realizar en empresas de Calahorra y Quel.

La denominada operación 'Vencal' comenzó después de que un vecino del barrio de Otxarkoaga (Bilbao) comprase fraudulentamente 120 garrafas de aceite. Poco después, se produjo otra estafa similar en el mismo barrio. En ambas ocasiones se empleó el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso. Y no era la primera vez.

La banda tenía un modus operandi relativamente sencillo. Contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar de manera urgente «mercancía de alto valor» que se pudiesen recoger lo antes posible. Para los pedidos se utilizaban tarjetas prepago a nombre de terceras personas.

Cuando se aceptaba el pedido, los autores «remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados como prueba del supuesto pago». Entonces recogían el género y sin dar tiempo a comprobar el ingreso de pago «cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores». Y cuando estos se daban cuenta de que el ingreso no llegaba, no podían reclamar a nadie.

El operativo era complejo, ya que encadenaban estafas por distintas provincias para rentabilizar el transporte, que hacían con vehículos de alquiler o mediante un transportistas, al que también engañaban, porque le contrataban por entre 500 y 600 euros, pero se les abonaban una pequeña señal. Además de los engaños en Quel y Calahorra (en total, tres en La Rioja), la banda vizcaína operó en Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Castellón, Granada, León, Málaga, Navarra, Palencia, Sevilla, Teruel, Valencia y Zamora. Entre los productos adquiridos había desde pescado a queso, conservas, jamones, placas de PVC...