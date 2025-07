Desalojado un edificio del parque Picos de Urbión por un incendio en una barbacoa

La Rioja Sábado, 19 de julio 2025 | Actualizado 20/07/2025 00:04h. Comenta Compartir

Un incendio en una barbacoa en el ático del número 29 del parque Picos de Urbión ha obligado a desalojar a todos los vecinos del inmueble para evitar riesgos mientras actuaban los Bomberos de Logroño.

Pocos minutos de las once de la noche, agentes policiales han ido por los pisos avisando a los vecinos para que salieran a la calle mientras trabajaban los bomberos, que han tenido que utilizar la escala para llegar al ático, en el que, al parecer, no había nadie. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, se ha producido un fuego en una barbacoa debido a unos rescoldos que no estaban bien apagados cuando los moradores de la vivienda se han marchado y han vuelto a prenderse.

Un grupo de vecinos desalojados con sus mascotas.

En el incidente no se han registrado daños personales y unos treinta minutos después los vecinos han sido autorizados a regresar a sus casas. Aunque eso sí, han pasado un buen susto porque la Policía golpeaba sus puertas para alertar de que salieran y se escuchaban gritos de ¡fuego! Todos los que se encontraban en el inmueble han salido rápidamente a la calle y han sacado también a sus mascotas aquellos que las tienen.

