Denuncian a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser El varón, de 43 años y vecino de Navarrete, se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros por llevar en el coche este arma prohibida

La Rioja Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:26 | Actualizado 10:36h.

Un hombre de 43 años y vecino de Navarrete ha sido propuesto para sanción por portar cuatro gramos de speed y un puño americano con sistema táser. El varón fue interceptado en un dispositivo de seguridad llevado a cabo por la Guardia Civil en La Rioja para prevenir el tráfico de drogas y las armas prohibidas en el casco urbano de la citada localidad tras levantar sospechas cuando transitaba por la calle Ollerías.

Durante su identificación, fue preguntado en varias ocasiones si llevaba algún objeto o sustancia prohibida, pero respondía de forma dubitativa. Dado su amplio historial delictivo -tanto en el ámbito penal como en el administrativo-, se procedió al registro de sus pertenencias, momento en el que le incautaron la droga y el puño americano. Se trata de un arma prohibida que permite inmoviliza a una persona a través de una descarga eléctrica que se activa al pusar un botón y que puede provocar el desfallecimiento inmediato de la víctima e incluso causar lesione graves.

El artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana considera una infracción grave, sancionada con multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, el «portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de manera negligente, temeraria o intimidatoria, o fuera de los lugares habilitados para su uso, incluso si se posee una licencia, siempre que dichas conductas no constituyan una infracción penal».