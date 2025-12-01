Cuatro heridos en sendos accidentes en Logroño y Arnedo Los heridos han sido trasladados al Hospital San Pedro y al de Calahorra

Dos conductores de moto, un ciclista y una mujer, que ha sido atropellada, han resultado heridos en cuatro accidentes que han ocurrido este lunes en Logroño y Arnedo.

El primero de los accidentes ha sido a las 08.56 de este lunes al caerse de su moto un hombre de 43 años en la calle Piquete con la calle Pedregales, en Logroño.

Desde SOS Rioja se ha avisado a la Policía Local y se ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. El herido ha sido trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro.

A las 09.10 horas, una mujer de 55 años ha sido atropellada por un coche en la calle avenida Benidorm, número 36, de Arnedo. Los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud han evacuado en ambulancia a la mujer al Hospital de Calahorra.

Por otra parte, un ciclista se ha caído, a las 13.17, en la rotonda de las calles Carmen Medrano y Murrieta en la capital riojana y ha sido trasladado al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Finalmente, a las 15.50, un particular ha alertado a SOS Rioja de la colisión de un turismo y una motocicleta en la intersección de las calles Gustavo Adolfo Becquer y Lope de Vega en la capital riojana.

El herido ha sido evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.