Un camión vuelca en Navarrete El conductor, que ha necesitado ayuda para salir del vehículo, no ha sufrido heridas importantes

L .R. Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:48

Un camión ha volcado en la AP-68 en el punto kilométrico 121 perteneciente al municipio de Navarrete.

El conductor estaba atrapado en el interior del vehículo y ha necesitado la ayuda de los Bomberos para salir. Una vez liberado, ha sido valorado en el lugar por los sanitarios y declarado ileso. No ha precisado traslado al hospital.

Al lugar se han trasladado, además de los Bomberos de Logroño, la Guardia Civil, personal de la AP-68 y se moviliza a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.