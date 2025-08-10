Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño El incendio comenzó a las 04.49 de la madrugada y se ha dado por controlado a las 08.14

La Rioja Domingo, 10 de agosto 2025, 10:58 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

Un incendio ha calcinado por completo, en la madrugada de este domingo, un pabellón agrícola ubicado en la calle Pedro Saez de Guinoa en la localidad de Ventas del Baño, pedanía de Cervera del Río Alhama.

El incendio se inició a las 04.49 de la madrugada y se ha dado por controlado a las 08.14 de la mañana.

Varios particulares han alertado a SOS Rioja del fuego y, desde el centro coordinador de Emergencias se ha avisado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS Arnedo y de Calahorra y, ante la necesidad de controlarlo para que no se extendiera a las viviendas colindantes, también a los Bomberos de Logroño en apoyo.

Ampliar El fuego ha calcinado el pabellón. Gloria.

Al lugar ha acudido una ambulancia de urgencias del Servicio Riojano de Salud y una de Cruz Roja en preventivo.

Los Bomberos han informado de que ha colapsado la cubierta del pabellón, que tenía maquinaría y vehículos agrarios en el interior, y ha quedado calcinado por completo.