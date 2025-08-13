Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco Se encontraba a unos setenta metros sujetando al animal

La Rioja Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:07

Los Bomberos del CEIS Rioja han rescatado este miércoles a un hombre y a su perro del interior de un túnel de un canal de Alesanco.

Una persona que caminaba, alrededor de la una del mediodía, por un camino cercano al lugar del suceso ha escuchado gritos de auxilio que provenían del interior del túnel del canal, por lo que ha avisado al 112, que ha movilizado a la los Bomberos, a la Guardia Civil y a los recuros sanitarios. Los Bomberos han entrado al interior y han sacado al hombre, que se encontraba a 70 metros sujetando a su perro.

El afectado fue atendido por los medios sanitarios. Ni él ni su perro han sufrido daños.