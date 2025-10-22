Los Bomberos de Logroño acuden a un incendio en Pradoviejo
En estos momentos tratan de sofocar el fuego que afecta a vegetación en el camino de la cárcel
L.R.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:13
Los Bomberos de Logroño han acudido a un incendio que se está produciendo en la zona de Pradoviejo, en el camino de la cárcel.
El fuego, que ha dado comienzo alrededor de las 18.00 horas, afecta a vegetación y están tratando de sofocarlo en esta tarde en la que se están dando fuertes rachas de viento.
