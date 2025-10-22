LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L.R.

Los Bomberos de Logroño acuden a un incendio en Pradoviejo

En estos momentos tratan de sofocar el fuego que afecta a vegetación en el camino de la cárcel

L.R.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:13

Comenta

Los Bomberos de Logroño han acudido a un incendio que se está produciendo en la zona de Pradoviejo, en el camino de la cárcel.

El fuego, que ha dado comienzo alrededor de las 18.00 horas, afecta a vegetación y están tratando de sofocarlo en esta tarde en la que se están dando fuertes rachas de viento.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  6. 6 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  10. 10 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Bomberos de Logroño acuden a un incendio en Pradoviejo

Los Bomberos de Logroño acuden a un incendio en Pradoviejo