Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas Los hechos han ocurrido a última hora de la tarde de este sábado

La Rioja Sábado, 4 de octubre 2025, 22:08

La circunvalación de Logroño ha sido escenario este sábado de un atropello. Ha ocurrido justo debajo de la pasarela que da acceso al campo de fútbol de Las Gaunas y al Palacio de los Deportes y, como consecuencia, un hombre ha resultado herido grave, según han informado a este medio fuentes municipales.

Los hechos han tenido lugar a última hora de la tarde. Según testigos presenciales, el peatón ha intentado cruzar por una zona peligrosa en la que los vehículos han de circular a un máximo de 80 kilómetros por hora y en la que no hay ningún paso de cebra ni señalización alguna para tal fin. Al intentar traspasar los carriles de la LO-20 en dirección Burgos se ha producido el atropello y hasta el lugar se han desplazado tanto efectivos sanitarios como policiales. Estos últimos se han encargado de controlar el tráfico en los minutos posteriores al suceso.

El herido ha sido atendido en un primer momento en el mismo lugar del suceso y posteriormente ha sido trasladado en ambulancia al hospital, según esos mismos testigos, quienes desconocían los motivos por los que el herido había decidido cruzar por la circunvalación y no por la pasarela cercana.