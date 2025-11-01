LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L.R.
Logroño

Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía

Los servicios sanitarios han decidido evacuar a la herida al CARPA

La Rioja

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:45

Una mujer de 81 años ha sido atropellada este sábado por la mañana en Logroño por un patinete eléctrico en la Gran Vía, en Logroño.

SOS Rioja ha recibido el aviso, a las 12.25 horas, sobre este suceso que ha tenido lugar a la altura del número 50 de la calle. Desde este Centro Coordinador se ha alertado a la Policía Local y se han movilizado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud que, tras atender a la herida en el mismo lugar, han decidido evacuarla en ambulancia al Servicio de Urgencias del CARPA.

