Atropellado en Logroño un hombre de 33 años El herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro

La Rioja Lunes, 11 de agosto 2025, 22:52

Un hombre de 33 años ha resultado herido al ser atropellado en la calle San Ignacio de Loyola de Logroño.

La Policía Local ha informado del accidente y al lugar han acudido los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.