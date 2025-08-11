Atropellado en Logroño un hombre de 33 años
El herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro
La Rioja
Lunes, 11 de agosto 2025, 22:52
Un hombre de 33 años ha resultado herido al ser atropellado en la calle San Ignacio de Loyola de Logroño.
La Policía Local ha informado del accidente y al lugar han acudido los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, que han trasladado al herido al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.
