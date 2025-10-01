Atropellada una mujer en Duques de Nájera La herida ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida pocos minutos antes de las nueve de la mañana de este miércoles al ser atropellada a la altura del número 57 de la calle Duques de Nájera de Logroño.

Un particular ha avisado del accidente al centro coordinador de Emergencias, que ha avisado a la Policía Local y ha movilizado los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

La herida ha sido trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro.

Temas

Hospital San Pedro