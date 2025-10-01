Atropellada una mujer en Duques de Nájera
La herida ha sido trasladada al Hospital San Pedro
La Rioja
Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:08
Una mujer ha resultado herida pocos minutos antes de las nueve de la mañana de este miércoles al ser atropellada a la altura del número 57 de la calle Duques de Nájera de Logroño.
Un particular ha avisado del accidente al centro coordinador de Emergencias, que ha avisado a la Policía Local y ha movilizado los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.
La herida ha sido trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.