Atropellada una niña de 8 años en Logroño
La menor ha sido trasladada al Hospital San Pedro
L. R.
Viernes, 22 de agosto 2025, 22:59
Una niña de 8 años ha sido atropellada este viernes por la tarde en Logroño. El suceso ha tenido lugar, a las 15.58 horas, en la calle Gonzalo de Berceo nº 1 de la capital riojana. La menor herida ha sido trasladada al Hospital San Pedro.
Según informa SOS Rioja, desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y la Policía Local.
