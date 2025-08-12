Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño El fuego se ha producido cerca de las 12.30 en el barrio La Estrella

La Rioja Martes, 12 de agosto 2025, 15:17 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

Un coche ha ardido este martes al medio día en plena calle Piqueras de Logroño, en el barrio La Estrella. El fuego se ha iniciado, al rededor de las 12.30 horas, en el motor del vehículo, pero los Bomberos de Logroño han conseguido extinguirlo en media hora.

El turismo circulaba por la calle Piqueras cuando, según informa el Ayuntamiento, un fallo en el motor ha provocado el fuego que ha obligado al conductor a salir inmediatamente del vehículo. Aunque las llamas han envuelto rápidamente al turismo, afortunadamente, no se han registrado daños personales.

Hasta el lugar del suceso han acudido patrullas de Policía Local, que ha llegado a cortar parcialmente el tráfico de las calle. Una vez sofocado el fuego, un reten de la Policía Local ha permanecido en lugar hasta que finalmente han retirado los dos coches implicados. La circulación de la vía está restablecida en su totalidad.

Además del vehículo que ha ardido se ha visto afectado un segundo coche que se encontraba estacionado en la vía pública.

Temas

Incendios

Logroño

Motor