La subida de la tasa de basura y las reformas en algunas calles: el Teléfono del Lector de hoy

Gracias a dos guardias civiles de Murillo

La sección empieza con el agradecimiento de un lector por la ayuda que recibió por parte de «dos agentes del puesto de la Guardia Civil de Murillo tras rescatarnos hace unos días». Explica que se quedaron atrapados en una zona de difícil salida en el término de Santa Lucía y «nos ayudaron y asistieron después de sufrir una fuerte deshidratación e insolación». «Muchas gracias a la pareja y larga vida a los cuarteles rurales de la Guardia Civil», se despide nuestro comunicante.

Coste por no hacer un puente en Navarrete

De Navarrete nos llega el siguiente mensaje: «Por no hacer un puente en la alfarería El Torero y tener que dar un rodeo de más de dos kilómetros para entrar en Navarrete el coste que tendremos que asumir será de 58 millones de euros al año».

Sube la tasa de basura y la gestión no mejora

Vamos ahora con una queja sobre la gestión de los residuos y su recogida en Logroño. Su autor señala que hay «contenedores de cartón a rebosar por muchas partes de la ciudad» y «cuando viene aire, lo esparce todo». Además, apunta que «hay contenedores de vidrio que se sobran incluso al lado de bares que hoy, mañana, pasado, necesitan echar su vidrio almacenado diariamente». Y continúa: «Es de traca que haya personas que bajen el bolsón de reciclaje al contenedor amarillo y obstruyan el agujero o directamente lo dejen fuera». A este respecto, considera que deberían hacer las bolsas más pequeñas para que quepan bien. En definitiva, concluye, «nos han subido la tasa de basuras y la gestión es muy mala».

Calor en el gimnasio de La Ribera

El intenso calor de los últimos días se traslada también al Teléfono del Lector. Un usuario del gimnasio de La Ribera cuenta que recientemente llegaron a la instalación a las 07.00 de la mañana y había 26 grados, temperatura que todavía seguía a las 08.20 horas. «Es difícil hacer deporte con esa temperatura, estamos al borde de la lipotimia», expone.

Critica las reformas de calles de Hermoso

A cuenta de una llamada anterior en la que su autor criticaba la gestión municipal con los fondos europeos, una parte de los cuales ha habido que devolver, otra vecina aprovecha para criticar al anterior equipo de gobierno de Hermoso de Mendoza «porque movió todos los semáforos de Logroño y ello ha provocado muchos accidentes». Añade que con esos fondos europeos «podían haber hecho la acera de avenida de Burgos y ahí no se hizo nada». Extiende sus críticas a las reformas de calles en el centro «en las que no pueden ni entrar los camiones de basura». «El anterior gobierno –censura– no hizo nada y destruyó mucho y estos ahora tienen que ir poco a poco».

Pide arreglar un camino en Entrena

Terminamos hoy la sección telefónica en Entrena, desde donde una persona se refiere al arreglo del denominado Camino de las Costanillas, de la localidad. Según dice, llama en representación de otros 15 vecinos para recordar que llevan pidiendo el arreglo «desde hace unos 16 años que lo aprobó el Ayuntamiento y salió publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, pero se pasó el plazo y estamos igual» o sea, sin actuar en el camino «con la falta que tiene». Refiere también el lector que «hay hierbas que tapan el camino, piedras sueltas, hoyos, cunetas cegadas... cuando además todos los caminos de alrededor resulta que están embreados».

... y La Guindilla Un contenedor sobre una caja de cartón en la calle Piqueras

Ampliar

Un lector nos envía esta imagen para evidenciar la estampa tan singular que se encontró hace apenas un día cuando transitaba por la calle Piqueras de Logroño. En esta zona se topó, en concreto, con un contenedor de papel sobre una caja de cartón de un pequeño electrodoméstico. Una imagen peculiar que, sin embargo, resulta un riesgo para los peatones.

