Subida de precios, patinetes, Black Friday... en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:10

Luz en la cancha de la calle Eibar

Se queja un lector de la «poca visibilidad» que hay en la cancha de juego de la calle Eibar, porque hay «un foco fundido». Además, advierte de que «la tapa de una de las farolas que estaba sujeta con cinta aislante ha sido quitada y meten palos». Y reclama «una pronta solución».

La subida de precios, una angustia mensual

La segunda llamada llega de un logroñés que confiesa estar «otra vez indignado» tras su compra semanal. Explica que cada lunes, día que acude al supermercado, vuelve a encontrarse los precios más altos. «Sube todo, absolutamente todo y continuamente», lamenta. Atribuye parte del problema a factores como «la gripe aviar», pero insiste en que hay «motivos de fondo» que nadie aclara. Asegura que esta situación perjudica especialmente a quienes tienen «sueldos normales» y, por supuesto, a quienes apenas llegan a final de mes. Por eso pide explicaciones tanto al Ministerio de Consumo como al de Agricultura, y también al Gobierno riojano, para que detallen qué medidas adoptan y cuáles son sus objetivos ante esta escalada. «Los ciudadanos aguantamos, pero no eternamente», advierte.

Desconfianza en las instituciones

Desde Logroño, otro lector reflexiona sobre lo que considera una «crisis profunda de confianza». Asegura que los ciudadanos «ya no pueden contar con nadie», ni con la clase política ni con la justicia, «que no se imparte igual para todos». Señala a la jerarquía de la Iglesia, a la que acusa de «vivir en convivencia y en simbiosis con el poder, ocultando y apoyando sus delitos y a sus delincuentes». ¿A qué nos agarramos ahora?», se pregunta. Concluye reclamando paz, justicia y fraternidad «antes de que sea demasiado tarde».

Patinetes invisibles y peligrosos

Otra llamada denuncia la falta de visibilidad de muchos usuarios de patinetes. Según afirma, la mayoría viste completamente de negro, incluso con capucha, y circula «sin casco, sin colores y sin señalización», tanto de día como de noche. Critica que los pilotos traseros son mínimos y están colocados «a unos centímetros del suelo», lo que los hace casi imperceptibles. Pide a las familias que proporcionen chalecos o cintas reflectantes, «baratas y capaces de salvar vidas». Recuerda que también ciclistas, motoristas y peatones tienden a vestir de oscuro y que eso «multiplica el riesgo». Su mensaje es claro: «Déjense ver y tengan más luces».

Chollos bajo sospecha

El quinto mensaje muestra rechazo hacia el Black Friday. La lectora sostiene que muchos comercios aprovechan estas fechas para sacar artículos de temporadas anteriores o productos que no esperan vender. Añade que los clientes «se dan cuenta más de lo que parece», y considera que esa estrategia explica después algunas quejas del propio sector. Opina que se ha convertido en una campaña «que no aporta valor real» y que solo genera confusión.

Otro coche empotrado

Desde la AMPA del CEIP Ana María Matute llega la última llamada. La portavoz explica que llevan dos años solicitando al Ayuntamiento la «elevación de los pasos de peatones cercanos al centro, tras varios sustos en los accesos». Según relata, la respuesta técnica ha sido que «la rotonda ya es disuasoria», pero asegura que los hechos demuestran lo contrario. Según cuenta, este fin de semana «otro coche, el tercero, se ha empotrado contra la valla del colegio». Se pregunta «a qué hay que esperar», y teme que la situación no cambie hasta que ocurra una desgracia. Reclama medidas urgentes antes de que un menor resulte herido.

... y La Guindilla quilibrio inestable

Ampliar

EDice el lector que tuvo una profesora de física que le advertía con un: «¡Equilibrio inestable!» cada vez que inclinaba su silla para atrás en el aula. «La frase me vino a la memoria al ver cómo se alinean y atropellan las cajas de cartón en la estrecha boca de la papelera en una peripecia esperpéntica para no dar un paseo de diez metros hasta el contenedor más cercano porque aparenta que para este esfuerzo circense no hubo desmayos. ¡Equilibrio inestable!», subraya.

