El 'stock' de pisos en venta cae un 48% en La Rioja desde su máximo en 2019

Las tensiones entre oferta y demanda en el mercado de compraventa en España de viviendas son evidentes. Y existe, según los expertos, un «desequilibrio» entre ... las necesidades de la ciudadanía y lo que propone el sector inmobiliario. Todo ello está llevando a un descenso notable en el 'stock' de pisos, que en el caso de La Rioja se ha reducido en un 48% desde que alcanzara su máximo de existencias al cierre de 2019 –en el caso de Logroño, la bajada es del 51%–.

Esta caída es superior a la media nacional, que se sitúa en el 39% según los últimos datos publicados por idealista, y viene justificada por diferentes motivos. De entrada, «se construyen bastantes menos viviendas de las que se necesitan, alrededor de 100.000 al año en España, cuando se precisarían cerca de 200.000», por el ritmo de creación de hogares, asegura el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, el riojano Óscar Martínez Solozábal.

Y los pisos nuevos que se edifican «han encarecido considerablemente su precio por la subida de materiales, principalmente», añade José Antonio Solozábal. De hecho, la Sociedad de Tasación, en su último informe al cierre del segundo trimestre, recogía «otro récord» a nivel nacional en la vivienda nueva, con una subida del 7,5%. En La Rioja el incremento ha sido del 4,5% con un promedio de 1.703 euros por metros cuadrado. Y las proyecciones de la compañía tasadora para el segundo semestre del año apuntan a más aumentos.

Las casas nuevas son, de media, un 44% más caras que las de segunda mano «y mucha gente busca ahí la solución a su problema porque la demanda supera de largo a la oferta», dice el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja. Y en el momento actual de «bajada de tipos de interés y de facilidad para acceder a préstamos, esto incentiva la compra», opina Solozábal.

«La vivienda de segunda mano no es eterna y se está mostrando como una buena opción ante los problemas del alquiler» Óscar Martínez Solozábal Presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios

«La demanda de piso sigue siendo muy superior a la oferta y con la bajada de los tipos de interés la gente está comprando más» José Antonio Solozábal Presidente de la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja

A juicio de Martínez Solozábal, «si llevamos unos años, los tres últimos, con subida de ventas, es sobre todo por la segunda mano, más asequible económicamente. Esta vivienda está siendo una buena alternativa para resolver los problemas de alquiler, como los inquiokupas o la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, pero no es eterna». Y si el 'stock' de pisos se sigue reduciendo «es, sobre todo, por estos pisos usados».

Aunque hay zonas «en las que cuesta más dar salida a estas casas porque la gente no quiere ir a vivir allí», recuerda Solozábal. Y también ocurre con viviendas como las que tiene Sareb, el denominado 'banco malo', que gestiona los activos inmobiliarios procedentes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. En La Rioja hay 103 pisos –27 en Villamediana, 16 en Lardero o 15 en Logroño– «y muchos tienen problemas de acabados. La gente no los quiere», concluye Martínez Solozábal.