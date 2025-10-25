Solidaridad y éxito de los cribados de mama

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:30 Comenta Compartir

En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la plaza del Ayuntamiento de Logroño acogió ayer un acto de apoyo a las afectadas. Previamente a la formación de una cadena humana en torno a una flor rosa colocada en el suelo con mensajes de apoyo, la presidenta de la AECC de La Rioja, Elena Eguizábal, dio lectura a un manifiesto en el que tras señalar que «estamos muy bien cuidadas y los cribados en cáncer de mama se hacen muy bien», cifró en un 90% la participación en esas pruebas de prevención del Seris.