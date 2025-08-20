LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un niño juega en una piscina comunitaria, en una imagen de archivo. Justo Rodriguez

Combatir las olas de calor también se paga: los pisos con piscina cuestan un 32% más en Logroño

En el caso de la capital riojana, solo el 17% de los inmuebles que se anuncian en Idealista cuentan con esta comodidad

La Rioja

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:07

Si está pensando en comprar un piso con piscina... tiene que saber que combatir las bochornosas temperaturas y las olas de calor en ella también se paga. Su precio depende de varios factores, pero de media, adquirir una vivienda con este elemento en Logroño cuesta un 32% más que hacerlo sin ella, según un estudio publicado por Idealista.

En el caso de la capital riojana, de todos los pisos que se encuentran en venta en esta plataforma solo el 17% de ellos (frente al 37% de Alicante o al 12% de Ávila, Córdoba, Valladolid o Madrid) cuentan con esta instalación. La diferencia del precio de los domicilios que tienen piscina y los que no varía según la comunidad en la que se encuentre. Barcelona es la que experimenta la mayor desigualdad (su coste es un 163% superior).

Le sigue (147%), Lleida (118%), Ceuta (112&) y Valencia (110%). Con un sobreprecio inferior al doble se encuentran Santa Cruz de Tenerife (96%), Toledo (94%), Palencia (94%) y Burgos (91%). El ranking por encima del 50% de sobrecoste se completa con Málaga (89%), Córdoba (83%), Melilla (82%), Tarragona (80%), Jaén (79%), Santander (77%), León y Zaragoza (76% en ambos casos).

