La siniestralidad laboral no cede, con un tercio de accidentes por sobreesfuerzo o trauma psíquico

Entre trece y catorce accidentes laborales al día se han registrado en La Rioja en el primer cuatrimestre del año, 1.621 en total, ... en una estadística que no se reduce, ni mucho menos, a la velocidad deseada. En la comparativa con el periodo enero-abril de 2024 la cifra ascendía a 1.632 y en esos cuatro meses de 2023, a 1.684. Se calcan, prácticamente, los números en estos tres ejercicios a pesar de los esfuerzos del Gobierno, los empresarios y los sindicatos para implantar medidas que reduzcan esta alta incidencia.

Cuatro trabajadores pertenecientes a empresas riojanas han perdido la vida en la comunidad en ese primer cuatrimestre, uno más que el año pasado y dos menos que en 2023, aunque la cifra se eleva a cinco hasta estos momentos según los datos del Gobierno regional basándose lo que determina la aplicación informática Delt@, acrónimo de Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados. Si la comparación se establece por años completos, en 2024 sí se redujo la mortalidad considerablemente, en un 50%, aunque hubo siete fallecidos, pero porque 2023 fue especialmente nefasto con catorce muertos en accidente laboral.

LAS CIFRAS 1.621 accidentes se han registrado en el primer cuatrimestre del año, 17 graves y cuatro mortales.

515 accidentes por sobreesfuerzo o trauma psíquico, 402 por aplastamiento y 375 en choque contra objeto en movimiento.

Más allá de la estadística, «que en una comunidad pequeña como la nuestra se puede distorsionar por un siniestro, nos fijamos en otros aspectos también muy relevantes como el principio de multicausalidad» para determinar el origen de un accidente», explica Pilar Simón, directoria general de Trabajo y Salud Laboral de Ejecutivo. Y observan que en los accidentes mortales la causa directa ya no es tanto la propia acción laboral «sino que influyen cada vez más las patologías no traumáticas, que nosotros con nuestros técnicos y nuestros medios no podemos investigar», con lo que ha de ser la autopsia «quien determine los motivos».

«En la causalidad influyen cada vez más las patologías no traumáticas, por ello la vigilancia colectiva de la salud es algo prioritario» Pilar Simón Gobierno de La Rioja

«Sigue faltando cultura preventiva en La Rioja y también se echa de menos una mayor valoración de los riesgos psicosiales» José Antonio Jorge UGT

«En las actividades formativas siempre están los mismos técnicos y las mismas empresas; o no se difunde bien o no interesa» Eva María Fernández CC OO

«Las empresas invierten en prevención porque son conscientes de que sus empleados han de trabajar en condiciones óptimas» Eduardo Fernández FER

Simón tiene claro, en este sentido, que «la vigilancia colectiva de la salud es clave en la actividad preventiva. Los reconocimientos médicos tienen que realizarse siempre, por ejemplo». Y lanza una clara advertencia: «Todavía sigue habiendo empresas y trabajadores que no ven el peligro».

Cuando, por el contrario, los riesgos son cada vez mayores. De hecho, más del 30% de los accidentes se han producido por sobreesfuerzo físico o trauma psíquico, también en la línea de los últimos años. En este sentido, el secretario de Salud Laboral de UGT, José Antonio Jorge, reclama que «es el momento de modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene ya treinta años. El mundo del trabajo ha cambiado de manera considerable en este tiempo y hay que adaptarse. Echamos de menos una mayor valoración de los riesgos psicosociales, que cada vez están más asociados al desempeño de un trabajo».

El descenso de apenas un 3,5% en el índice de incidencia –número de accidentes laborales por cada 100.000 personas en activo– «es una buena noticia pero La Rioja sigue ocupando, lamentablemente, los puestos de cabeza en la estadística a nivel nacional, solo por detrás de Navarra». En opinión del responsable sindical, «nos sigue faltando cultura preventiva. Hay muchas empresas que no toman las medidas necesarias». Y al Gobierno le exige «que impulse más la formación» y que haga difusión de «la obligación de cumplir la ley».

17 graves, la mayor cifra

Pilar Simón, no obstante, asegura que «tanto la formación como la concienciación son dos ejes de nuestra actividad». Y el secretario general de la patronal FER, Eduardo Fernández, sostiene que las empresas riojanas «están cada vez más concienciadas de la importancia de que sus empleados realicen el trabajo en las mejores condiciones posibles, por ello invierten en prevención».

A pesar del ligero descenso en el número total de accidentes, la cifra de los que han sido graves ha crecido de manera considerable y ha ascendido entre enero y abril a 17, por los siete del primer cuatrimestre del año pasado. Es el dato más alto en la estadística desde 2021 «y es algo que no podemos consentir ni dar por bueno», reprocha Eva María Fernández, responsable de Seguridad y Salud Laboral de Comisiones Obreras.

La industria manufacturera y la construcción son los sectores que acaparan más número de accidentes –470 y 205, respectivamente–, pero «hay otros como las actividades sanitarias y de servicios sociales –156– o el comercio –186– que también sufren una cifra elevada de incidencias». Fernández pone el foco en colectivos como «las cuidadoras de personas mayores –son sobre todo mujeres– o los repartidores que van en moto o en patinete, que muchas veces trabajan en unas condiciones precarias y luego eso repercute a la hora de desempeñar su labor».

La integrante de la ejecutiva de CC OO concede gran importancia a las actividades formativas «pero es una pena que siempre están las mismas empresas y los mismos técnicos. O es un asunto que no interesa, algo que personalmente no me entra en la cabeza porque la prevención es vital, o falla la comunicación y no se difunde bien por parte de quien corresponda». Fernández, por último, recuerda que «hay accidentes que se agrupan bajo enfermedad común y en las estadísticas no salen las causas. Así es muy complicado poner remedio».