Los sindicatos exigen a la patronal «un convenio justo de residencias y centros de día»

Los sindicatosCC OO, UGT, CSIF y USO se han unido en la tarde de este sábado en una manifestación en Logroño para exigir «un convenio justo de residencias y centros de día ... ». Los principales puntos que reclaman las organizaciones son una subida salarial de al menos el 25%, la reducción de la jornada laboral, el complemento de las bajas por contingencias profesionales y comunes, el cumplimiento riguroso de la prevención de riesgos, una oferta formativa y la conciliación. Alrededor de unas 300 personas se han reunido en la plaza de la Diversidad para recorrer toda la calle Portales, con un ataúd ficticio abriendo la protesta, en la que también ha habido una batucada.

Dary Saiz, secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, ha explicado que la manifestación es «para ver si se da cuenta ya de una vez la patronal de que tiene que mover ficha y hacer algo por los trabajadores porque no se puede estar con unos salarios que rozan el mínimo interprofesional y en condiciones indignas».

Carmen Martínez, secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, ha añadido que «la situación es muy crítica, es una vergüenza cómo tienen a los trabajadores del sector, las familias de los usuarios deben ser conocedores y la ciudadanía tiene que apoyarnos porque no solo es por nosotras, también por el cuidado de nuestros mayores». «La Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene que tomar medidas porque también son responsables, se ha subido un 35% la plaza y no se ha repercutido en los salarios ni en las condiciones laborales de los trabajadores. Basta ya, esto tiene que mejorar», ha añadido Martínez.

Ampliar La manifestación, al paso por la calle Portales. Miguel Peche

Ángel Laspeñas, delegado de sanidad de CSIF, ha señalado que la manifestación no solo es por un «convenio digno» sino también «por la dignidad de nuestros mayores, que están siendo atendidos por muy poco personal». «Aquí todo el mundo ha cumplido: los trabajadores se sobreesfuerzan y están sobrecargados, la Administración ha puesto dinero para que las empresas lo repercutan en los salarios y los sindicatos presentamos unos borradores de convenio digno; así que la única que queda por cumplir es la patronal, que tiene a los trabajadores en unas condiciones absolutamente indignas».

Por último, Jesús Fernández, secretario de Acción Sindical de USO, ha declarado que «somos un servicio esencial dando servicios esenciales en centros por los que todos vamos a pasar y se está dando el caso de que falta personal y no ponen remedio». «La patronal se queja pero siguen abriéndose residencias y centros de día, así que parece mentira, no es lógico que, si todo va tan mal, sigan abriéndose centros. Esto va más allá de un convenio justo, debemos luchar por unas residencias dignas para nuestros mayores», ha concluido.

La convocatoria contó con la presencia de algunos políticos de PSOE e IU, tanto diputados regionales como concejales en Logroño. Y se cantó una versión particilar de la popular canción 'Bella ciao': «Algo más justo, menos precario, que no nos tome el pelo la patronal, y que resulte más atractivo para todo el personal».