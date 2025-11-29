LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El inicio de la manifestación, en la plaza de la Diversidad. Miguel Peche

Los sindicatos exigen a la patronal «un convenio justo de residencias y centros de día»

CC OO, UGT, CSIF y USO se han unido en una manifestación en Logroño para quejarse de que «se ha subido un 35% la plaza y no se ha repercutido en los salarios ni en las condiciones laborales de los trabajadores»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

Los sindicatosCC OO, UGT, CSIF y USO se han unido en la tarde de este sábado en una manifestación en Logroño para exigir «un convenio justo de residencias y centros de día ... ». Los principales puntos que reclaman las organizaciones son una subida salarial de al menos el 25%, la reducción de la jornada laboral, el complemento de las bajas por contingencias profesionales y comunes, el cumplimiento riguroso de la prevención de riesgos, una oferta formativa y la conciliación. Alrededor de unas 300 personas se han reunido en la plaza de la Diversidad para recorrer toda la calle Portales, con un ataúd ficticio abriendo la protesta, en la que también ha habido una batucada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  2. 2 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  3. 3 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  4. 4 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  5. 5

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  8. 8 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  9. 9 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  10. 10

    Natividad cumple 106 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los sindicatos exigen a la patronal «un convenio justo de residencias y centros de día»

Los sindicatos exigen a la patronal «un convenio justo de residencias y centros de día»