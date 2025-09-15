Los sindicatos exigen al Ministerio de Sanidad un nuevo estatuto marco para «mejorar las condiciones» Se concentrarán mañana a las 11.00 horas en el Hospital San Pedro | Según datos del Instituto Riojano de Estadística, un total de 5.239 trabajadores estatuarios podrían beneficiarse

María Aguirre Logroño Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Con motivo de exigir al Ministerio de Sanidad una negociación «seria» para desbloquear el nuevo estatuto marco -un proceso «crucial» que contiene las normas básicas para regular las condiciones laborales del personal estatuario- los sindicatos del Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) se concentrarán mañana a las 11.00 horas en el Hospital San Pedro.

SATSE-Fses, CCOO, CSIF y UGT denuncian que, «tras casi tres años de trabajo y cerca de 40 reuniones, el Ministerio de Sanidad pretende ahora romper unilateralmente el calendario pactado y cerrar en falso un proceso que debería culminar en un estatuto marco moderno», según ha explicado Nuria Aldonza, secretaria de sanidad de UGT. Un estatuto donde quede reflejada una nueva clasificación profesional con adecuación retributiva y el acceso a una jubilación voluntaria, anticipada o parcial, y que sea «capaz de dar respuesta a los problemas reales del personal del SNS», ha añadido Aldonza.

Por ese motivo, esperan que el ministerio remita un nuevo texto «que recoja las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y por las organizaciones sindicales», ha subrayado. Así como exigen poner un plazo a la actuación de funciones del personal estatuario.

Rubén Truchuelo, delegado del CSIF en Sanidad en La Rioja, ha señalado que «a pesar de que el ministerio ha ralentizado, e incluso paralizado, la marcha de la negociación, nosotros hemos agotado todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo que satisfaga las expectativas del conjunto del personal». Una reflexión a la que ha acompañado con una crítica: «Hay falta de lealtad por parte del ministerio, que incluso ha mantenido negociaciones paralelas con sindicatos que no forman parte de la negociación».

Desde SATSE-Fses, Patricia Mogena, secretaria general autonómica, ha recalcado que «en enfermería, no sólo en técnicos medios o superiores, existe un agravio comparativo, porque estamos mal clasificadas y tenemos que tener un reconocimiento». Si esta situación cambiase, un total de 5.239 trabajadores estatuarios podrían beneficiarse del estatuto marco, según datos del Instituto Riojano de Estadística. Y es que en La Rioja, como ha explicado Truchuelo, «tenemos retribuciones inferiores a las que hay en comunidades vecinas que están cruzando el Ebro».

Una mejora que quiere, con esta clasificación profesional, conseguir «acercarnos a las condiciones unitarias en toda Europa y no quedarnos a la cola», ha concluido María Antonia Delgado.

Movilización si no se rectifica

Los sindicatos han mencionado que su «prioridad seguirá siendo el acuerdo» y, en caso de que el ministerio envie el proyecto del estatuto marco al Congreso de los Diputados sin el consenso sindical, «nos veremos obligados a iniciar un calendario de movilizaciones», que comenzará mañana en el Hospital San Pedro y seguirá con una movilización central el 1 de octubre a las puertas del Ministerio de Sanidad.