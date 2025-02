Los sindicatos defienden las políticas sociales del decreto omnibus

Sergio Martínez Logroño Domingo, 2 de febrero 2025, 13:43 Comenta Compartir

Algo más de doscientas personas han acudido este mediodía al llamamiento de UGT y CCOO en una concentración bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', que servía como protesta ante la votación fallida del decreto omnibus que afectó a diversos temas de carácter social como la revalorización de las pensiones o el IMV, las ayudas al transporte y la dana o la protección ante los deshaucios de familias vulnerables.

«Nos concentramos para pedir a los partidos políticos responsabilidad, no es posible que no se hayan puesto de acuerdo en cuestiones como pensiones o ayudas a la dana. No queremos una confrontación política que se traduce en que pierde la gente», expuso Jesús Izquierdo, secretario general de UGT La Rioja, que aludió a que «partidos como el PP y Vox ponen sus intereses por encima de los intereses de la ciudadanía».

Por su parte, Jorge Ruano, secretario general de CC OO La Rioja, exigía «al Gobierno de coalición buscar consensos para sacar adelante cuestiones tan importantes para los ciudadanos, ya que hablamos de las cosas de comer y del futuro de este país», mientras subrayaba que «pedimos especial responsabilidad al PP y Junts ante medidas que benefician a la mayoría social del país, deben de decir alto y claro si las apoyan o no».

En referencia a la votación fallida y las posteriores negociaciones, afirmaba que «cada vez que ocurre esto, los ciudadanos se alejan más de la democracia y de quienes les representan en el Parlamento, y es un grave error porque hace ganar posiciones a la extrema derecha». Además, Ruano incidía en que «no vamos a tolerar que se trocee en otros decretos leyes y que queden sin efecto medidas que son el futuro de los trabajadores y trabajadoras del país».

En la concentración estuvieron presentes algunas caras conocidas de la política regional y municipal, como los diputados de IU Henar Moreno y Carlos Ollero o los concejales socialistas Kilian Cruz-Dunne e Iván Reinares.