Los sindicatos convocarán huelga en diciembre si Función Pública sigue sin negociar la subida salarial

UGT, CCOO y CSIF inician un calendario de movilizaciones en toda España, que incluye una posible convocatoria de huelga en diciembre, en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, «que mantiene congeladas las nóminas de este año e impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de condiciones laborales», según informan en una nota de prensa.

Las tres organizaciones, que representan más del 80% del personal público, ya advirtieron en septiembre que si no se retomaba la negociación «de forma inmediata se tomarían las medidas que se considerasen oportunas».

Bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', las movilizaciones comenzarán el próximo 30 de octubre con una concentración frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja y al Ministerio de Función Pública en Madrid, y continuarán con una gran concentración en noviembre en Madrid «si el departamento que dirige Óscar López continúa bloqueando la negociación». En el caso de que Función Pública «persista en esta actitud», las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre.

Recuerdan las organizaciones sindicales que se aprobó una Oferta de Empleo Público (OEP) para este año sin su apoyo, «porque reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición».

Por otra parte, advierten los sindicatos que la temporalidad en las Administraciones Públicas «permanece estancada casi en el 30 por ciento y el TJUE nos está exigiendo elevar las indemnizaciones a las personas afectadas y concretar las sanciones a las administraciones que abusen».

Por consiguiente, las tres organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año, mejorar sus condiciones laborales y «establecer un plan de empleo que mejore nuestros servicios públicos».

