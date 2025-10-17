Los sindicatos del convenio de residencias inician sus protestas

La Rioja Viernes, 17 de octubre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Los sindicatos negociadores del convenio regional de residencias y centros de día para mayores iniciaron este viernes su programa de movilizaciones para exigir un convenio justo para los trabajadores de este sector.

La primera concentración se había previsto a media mañana en la residencia Santa Justa, en la avenida de La Paz 111 de la capital. Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día (CCOO, CSIF, UGT y USO) habían anunciado hace unos días su intención de retomar sus protestas este viernes «ante la negativa de la patronal para lograr mejoras reales», dijeron. Estas centrales sindicales explicaron que en la última reunión de la mesa negociadora del convenio habían percibido que se no notaba una voluntad clara, positiva y necesaria de avances significativos por parte de la patronal respecto a sus propuestas. En su opinión, las medidas planteadas por la patronal «resultan claramente insuficientes» ya que no recogen ninguna de las propuestas de los sindicatos «salvo una mínima mejora económica inaceptable, pues ni siquiera alcanza el nivel de las subidas salariales logradas en los últimos años con el convenio prorrogado».