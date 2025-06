El servicio de taxis y la demora sanitaria: en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Domingo, 29 de junio 2025, 09:55 Comenta Compartir

Agradecimiento al doctor Ángel Crespo

La primera llamada del día proviene de una vecina de Logroño que quiere dejar el siguiente mensaje al doctor Ángel Crespo, del centro de salud Gonzalo de Berceo:«Tu vocación y entrega hacen del mundo un lugar más sano y esperanzador. Agradezco profundamente tu paciencia, y he podido ver que eres más que un médico. Para mí, un guardián de la vida», dice.

Meses de espera para el médico

«Llevo dos meses de espera para que me atienda el médico de cabecera –reclama con indignación este otro vecino de la capital riojana– . Un mes para que me den cita y el otro para esperar a que vuelva el médico y me atienda por teléfono. Ahora resulta que está de vacaciones y luego a media jornada, y tengo un problema que necesita atención médica. Luego nos quejamos, pero es un desastre».

Defensa del servicio de taxis en Logroño

La remitente de la siguiente llamada quiere responder a una lectora que hace unos días dejó un mensaje acerca del «nefasto servicio de los taxis en Logroño»: «quiero dejar constancia de que soy usuaria del servicio de taxis en Logroño desde hace más de veinticinco años y, aunque es verdad que en momentos puntuales tardan en coger la llamada, jamás han dejado de contestarme a ninguna de ellas ni me he quedado sin taxi en tantos años», explica la vecina logroñesa.

«¿Por qué ha venido ese chico a Logroño?»

El mensaje de esta llamada hace referencia a la noticia de un chico que dejó su puesto de trabajo y se vino a Logroño. El remitente de la llamada deja la siguiente cuestión:«¿Por qué ha venido ese chico a Logroño? Muchas personas no saben ni dónde está esta ciudad, y me parece muy raro que este chico que dejó su trabajo en el hotel porque le parecía duro haya acabado en Logroño», comenta el comunicante. A lo que se vuelve a preguntar que «cómo así» y «si le han prometido algo aquí, porque me parece raro que tanta gente venga a esta ciudad así porque sí, parece que están subvencionados o que aquí vayan a conseguir dinero sin trabajar. Pero si es así le han engañado», subraya molesto.

Las Vueltas de Nájera dan muchas vueltas

Hace unos días esta sección trasladaba a los lectores mensajes sobre las condiciones en las que se hacen y celebran las Vueltas de Nájera por parte de los najerinos y visitantes de otras localidades. Sin embargo, y días después de que hayan tenido lugar, hay más llamadas sobre esta cuestión. «Nos hubiese gustado poder dar las vueltas como se ha hecho siempre, pero ha sido imposible. Estaba lleno de chavales que han venido solo para beber alcohol y dejarnos el pueblo hecho una auténtica basura. Creo que no merece la pena que vengan, porque lo que transmiten es que no disfrutan de las fiestas y solo nos dejan el pueblo como un estercolero. Además, hay una cafetería que pone altavoces con música altísima desde primera hora de la mañana para animarlos aún más. No entendemos que el Ayuntamiento no haga nada al respecto. Queremos unas vueltas limpias», expone este grupo de najerinos.

Agradecimiento al doctor José M. Pérez

Se cierra la sección con otra llamada que deja también un agradecimiento al doctor José Manuel Pérez, neurólogo del Hospital San Pedro, «por informarme adecuadamente y en todo momento de la evolución de mi mujer durante el tiempo que estuvo ingresada en la cuarta planta del Hospital San Pedro», reseña.

... y La Guindilla Una bicicleta abandonada anclada a la plaza México

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la plaza México de Logroño. En esta zona, critica este lector, «sigue abandonada una bicicleta», destrozada pero atada con una cadena. «Los niños juegan al lado y cada vez hay más afluencia, pero parece que no preocupa. Seguro que si estuviese en El Espolón ya la habrían retirado», concluye con ironía el remitente de esta imagen.

