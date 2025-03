El Seris impulsa un circuito específico para atender a personas con Síndrome de Down

Presentación del circuito específico para atender a personas con Síndrome de Down.

El Seris dispondrá próximamente de un circuito de atención médica para atender a personas adultas con Síndrome de Down. El programa facilitará la detección precoz de los problemas asociados a este trastorno cromosómico, derivándoles a Medicina Interna y a Neurología, lo que redundará en su calidad de vida. Así lo ha anunciado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Junto al gerente del Seris, Luis Ángel González; el presidente de ARSIDO (Asociación Riojana para el Síndrome de Down), Mariano Otal, y profesionales de Medicina Interna y de Neurología del Hospital San Pedro, han avanzado las líneas de actuación sobre las que se trabaja para ofrecer una atención específica a las personas adultas con este síndrome, coincidiendo con la celebración, el próximo 21 de marzo, del Día Mundial del Síndrome de Down.

Este síndrome es una condición genética que requiere un enfoque multidisciplinario para abordar sus múltiples implicaciones médicas, psicológicas y sociales, por lo que una consulta monográfica especializada garantiza que los pacientes reciban una atención adecuada y personalizada, basada en sus necesidades específicas.

En el Hospital San Pedro se valorará a estos usuarios en una primera consulta, derivados por el médico de familia, por si precisan un seguimiento periódico. Como paso inicial para este protocolo especial de atención, ya se ha puesto en marcha un programa de valoración neurológica que comenzó el pasado 7 de marzo.

Alteración genética en una de cada mil personas

Según explica la Consejería de Salud, el síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down. La incidencia estimada del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida.

Debido a que las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general, un trabajo en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna.

Las doctoras Belinda Matute, del Servicio de Neurología, y Jasmyna Brito y Diana Alegre informarán de este nuevo protocolo de atención en las jornadas que ARSIDO ha organizado para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down los días 21 y 22 de marzo.