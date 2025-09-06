El 17 de septiembre se celebrará el juicio del abogado que presuntamente defraudó 80.000 euros El procesado solicitó dinero a una empresa de construcciones, en su cargo como administrador concursal de otra firma | El juicio, que se iba a celebrar en marzo, había sido suspendido al pedir el acusado un cambio de letrado

El fiscal pide cinco años de cárcel y una multa de 10.800 euros a un abogado como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida y otro de deslealtad profesional, por defraudar casi 80.000 euros a una empresa.

El juicio contra el abogado David Nieto, que estaba previsto celebrarse en marzo, fue suspendido después de que el acusado solicitara días antes el cambio de letrado y la suspensión de la vista oral para que no se viera vulnerado su derecho a la defensa.

La Audiencia Provincial de Logroño celebrará el próximo 17 de septiembre la vista oral por estos hechos, ocurridos en 2018, según informa Efe.

El procesado, «guiado por el ánimo de obtener un ilícito beneficio», según el fiscal, solicitó dinero a una empresa de construcciones, en su cargo como administrador concursal de otra firma.

El fiscal también pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante tres años.

